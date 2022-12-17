Прилепин считает, что Орбакайте устроила на сцене "диверсию": флаг Украины

Писатель Захар Прилепин заподозрил, что Кристина Орбакайте и Игорь Николаев послали тайный сигнал в поддержку Украины, выйдя на сцену в сине-жёлтых нарядах.

В пользу этого подозрения говорит то, что они исполнили песню Аллы Пугачёвой, а в ответ на комплименты Сергея Лазарева и Николая Баскова Николаев сказал: "Мы готовились, думали, в чём мы выйдем".

В посте сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" выражается сомнение в искренности и Николая Баскова, который расхваливал дуэт Николаева и Орбакайте.

Подчёркивается, что всё это происходило на федеральном канале, когда "страна с флагом этих цветов в очередной раз пыталась стереть Донецк с лица земли".

"Странные праздники, меня знобит от этого веселья", — гласит текст поста на странице Прилепина.

Ранее Захар Прилепин назвал приехавшего на Украину Жана-Клода Ван Дамма геем.

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