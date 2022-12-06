Ведущая Ксения Бородина вступилась за подравшегося в Петербурге Григория Лепса

Телеведущая Ксения Бородина отреагировала на драку Григория Лепса с посетителем бара в Петербурге.

Бородина вступилась за Народного артиста России, назвав его поведение естественным для представителей мужского пола. Она предположила, что напряжённый концертный график вкупе с разводом, недавно состоявшимся в жизни певца, сыграли свою роль.

Ксения посоветовала директору и продюсеру Лепса не выжимать из него все соки, хватая все концерты подряд, а дать возможность реабилитироваться и отдохнуть, чтобы избегать эмоциональных срывов.

"Мужчины дерутся, это их природа. <...> Он же творческий человек, значит ранимый и способный на самоуничтожение!" — написала ведущая в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что певица Вика Цыганова осудила поведение Григория Лепса, призвав его отказаться от звания Народного артиста РФ после драки.

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Григорий Лепс подрался у бара и бросил микрофон на концерте