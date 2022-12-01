Салтыкова полагает, что причиной болезни Губина стал алкоголь

Певица Ирина Салтыкова предполагает, что причиной проблем со здоровьем у Андрея Губина может быть алкоголь.

Бывшая солистка группы "Мираж" рассказала о встрече с Губиным в рамках проекта "Суперстар". Газета.Ru сообщает, что певице не удалось лично пообщаться с Андреем Губиным. Однако она заявила, что очень переживает за него.

Сейчас певец не даёт концерты, и не так давно он признался, что страдает от левосторонней прозопалгии. По его словам, первые признаки заболевания появились ещё в 16 лет.

Салтыкова полагает, что причиной болезни мог стать алкоголь.

"Вообще грустно, ведь от алкоголя столько людей потеряли. Ужасно! Ладно, когда природа тебе подсовывает какую-то болезнь, а тут… Не все справляются", — сказала Салтыкова.

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