Подруга больного Губина высказалась о состоянии певца

Певица Юлия Беретта рассказала о том, что происходит с тяжелобольным Андреем Губиным.

Андрей Губин пугает своих поклонников внешним видом и поведением. Артист жалуется на неизлечимую болезнь. В Сети строят догадки о том, что у Губина имеются проблемы психологического плана. Некоторые психиатры пытаются поставить певцу диагноз на основе видеоинтервью исполнителя.

Экс-солистка группы "Стрелки" Юлия Беретта объяснила, что периодически общается с Андреем Губиным. Певица не очень позитивно оценивает состояние коллеги по шоу-бизнесу. Вокалистка считает, что исполнитель хита "Зима-холода" не нуждается в госпитализации, однако он, по мнению Юлии, не в состоянии включиться в работу.

"Оно не так плохо, чтобы лежать в больнице, но не так хорошо, чтобы выйти на сцену", — цитирует слова Беретты Teleprogramma.pro.

Специалист по ментальному здоровью Василий Шуров ранее пронаблюдал за поведением звезды 90-х и предположил, что артист нуждается в помощи специалистов психиатрического профиля.

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