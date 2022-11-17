Уехавшей из России группе Little Big пришлось отменить выступление в польском городе Катовице.
О сорвавшемся концерте сообщается в микроблоге музыкального коллектива, солистами которого являются Илья Прусикин и Софья Таюрская.
"К сожалению, из-за политического давления концерт в Катовице отменен. Мы сделали всё возможное, чтобы этот концерт состоялся. Возможно, нам удастся перенести нашу встречу на другую дату", — объясняется в публикации в социальных сетях.
Сообщение гласит, что группа продолжит осуждать СВО и будет рядом с народом Украины.
Ранее представители группы Little Big рассказали, что выступления в Казахстане были отменены по решению самого коллектива.
СМИ писали, что коллективу не разрешили выступать в казахских городах Алма-Ате и Астане из-за запрета мэрии. Отмечалось, что группа "не прошла проверку властями".
Летом музыканты сообщили, что отменили запланированный концертный тур по России.
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