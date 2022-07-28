Группа Little Big отменила концерты в России

Популярная рейв-группа Little Big 27 июля в своих социальных сетях сообщила, что провести запланированный тур по России "невозможно":

"Братья и сёстры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи", — написали они у себя на страничке.

Причинами такого решения группа не поделилась.

Депутат Сергей Соловьев ранее прокомментировал эту ситуацию, заявив, что Little Big не стоит выступать в России. Также политик призвал не давать им концертных площадок:

"Я думаю, что самый главный удар по репутации — это отсутствие зрителей на их концертах. Ну и, конечно, государственное регулирование тоже необходимо. Не нужно давать им площадки для выступления", — заявил депутат.