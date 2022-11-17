Стилист Влад Лисовец спокойно отнёсся к скандальному образу певца Филиппа Киркорова, вышедшего на сцену Алма-Аты в лосинах и капроновом лонгсливе. Он считает, что звезда такого масштаба может позволить себе одеваться как угодно.
Лисовец считает, что в этом образе Киркоров был "немножко Шер".
"Это человек, который имеет право на такие поступки и образы. Он — состоявшийся артист. Главное, чтобы российская аудитория не обвиняла его, не искала в этом какой-то нарочитый скандал", — приводит слова Лисовца издание "Дни.ру".
Стилист добавил, что король российской поп-музыки замечательно выглядит, несмотря на то, что он уже не мальчик, и у него хорошая фигура.
"Если мне заплатить, то я еще и не так могу выйти к людям", — в шутку добавил Лисовец.
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