Лисовец о нашумевшем выходе Киркорова на сцену в лосинах: "Немножко Шер"

Стилист Влад Лисовец спокойно отнёсся к скандальному образу певца Филиппа Киркорова, вышедшего на сцену Алма-Аты в лосинах и капроновом лонгсливе. Он считает, что звезда такого масштаба может позволить себе одеваться как угодно.

Лисовец считает, что в этом образе Киркоров был "немножко Шер".

"Это человек, который имеет право на такие поступки и образы. Он — состоявшийся артист. Главное, чтобы российская аудитория не обвиняла его, не искала в этом какой-то нарочитый скандал", — приводит слова Лисовца издание "Дни.ру".

Стилист добавил, что король российской поп-музыки замечательно выглядит, несмотря на то, что он уже не мальчик, и у него хорошая фигура.

"Если мне заплатить, то я еще и не так могу выйти к людям", — в шутку добавил Лисовец.