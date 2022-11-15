Если бы писатель-сатирик Михаил Жванецкий был жив, он бы очень расстраивался из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказала его вдова Наталья в интервью "КП".
Она призналась, что Жванецкий жил "на две страны", поэтому подобное развитие событий для него было бы мучительным.
Михаил всегда подчёркивал, что у него две родины: Россия и Украина, заметила вдова.
По её словам, супруги жили на два города. В Москве они проводили зиму и весну, а лето и осень — в Одессе.
"Там юг, солнце, море, друзья, общение. Почти ежедневные посиделки у нас дома. Миша не любил отпускать меня надолго. Поэтому мои подружки приходили к нам", — объяснила Наталья.
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