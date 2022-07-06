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Лидер "Тараканов" Спирин пожаловался на отмену концертов в поддержку Киева

Шоу-бизнес

Лидер группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин пожаловался на отмену концертов в поддержку Киева.

Лидер "Тараканов" Спирин пожаловался на отмену концертов в поддержку Киева

Группа "Тараканы!" прекратила свою деятельность после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Спирин занял антироссийскую позицию и решил помочь киевским властям финансово, проведя акустические концерты в Швейцарии. Однако всё пошло не по плану. Спирин пожаловался в соцсетях на отсутствие интереса зрителя к его концертам в Женеве и Цюрихе.

По словам музыканта, на его сольные акустические концерты в Швейцарии было продано всего два билета. Он призвал своих поклонников покупать билеты заранее.

"Из-за микроскопических цифр предварительной продажи (Цюрих — 2 билета, Женева — 0 билетов) концерт под угрозой отмены. <…> Если ситуация не изменится хоть как-то, организатор отменит обе даты", — написал Спирин.

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Автор: Юлиана Смирнова
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