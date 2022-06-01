Садальский высказался о переносе конкурса "Новая волна": Попса в трауре!

Вся российская эстрадная тусовка весьма опечалена переносом конкурса "Новая волна", в котором принимали участие одни и те же поп-звёзды, на 2023 год. Так прокомментировал отмену мероприятия актёр Станислав Садальский.

"Попса в трауре!" — написал он в своём телеграм-канале.

По его мнению, главными героями "Новой волны" всегда становились талантливые молодые артисты, представляющие разные страны и континенты. Но их зрители, к сожалению, видели в основном первый и последний раз, и только на конкурсной сцене.

Садальский предложил вообще обойтись без давно погасших "звёзд" и, тем самым, хоть немного расшевелить нашу застойную сцену.

"И потом, с какого перепугу на "Новой волне" устраивают творческие вечера? Это же был, музыкальный конкурс молодых исполнителей? Хотя, понимаю, необходимо использовать принцип "хлеба и зрелищ", — заключил он.

Ранее Садальский жёстко раскритиковал популярные телевизионные шоу-программы.