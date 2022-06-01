Вся российская эстрадная тусовка весьма опечалена переносом конкурса "Новая волна", в котором принимали участие одни и те же поп-звёзды, на 2023 год. Так прокомментировал отмену мероприятия актёр Станислав Садальский.
"Попса в трауре!" — написал он в своём телеграм-канале.
По его мнению, главными героями "Новой волны" всегда становились талантливые молодые артисты, представляющие разные страны и континенты. Но их зрители, к сожалению, видели в основном первый и последний раз, и только на конкурсной сцене.
Садальский предложил вообще обойтись без давно погасших "звёзд" и, тем самым, хоть немного расшевелить нашу застойную сцену.
"И потом, с какого перепугу на "Новой волне" устраивают творческие вечера? Это же был, музыкальный конкурс молодых исполнителей? Хотя, понимаю, необходимо использовать принцип "хлеба и зрелищ", — заключил он.
Ранее Садальский жёстко раскритиковал популярные телевизионные шоу-программы.
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