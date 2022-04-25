Макс Барских после военных учений улетает на гастроли в США и Европу

Совсем недавно певец Макс Барских рассказывал о том, что собирается вступить в ВСУ и защищать свою страну. Однако недавно стало известно, что скоро Барских улетает на гастроли в США и Европу. Видимо, защита страны и патриотизм ушли на второй план.

Певец Макс Барских сразу после начала спецоперации РФ на Украине заявил о своей позиции. Только сделал он это достаточно в грубой форме, обвинив во всём российскую власть и даже самих граждан РФ. Многие поклонники заявили, что благодаря этой ситуации смогли увидеть истинное лицо певца. Люди стали писать ему в комментариях, что если он так сильно любит свою страну, то почему он не идёт её защищать, а лишь записывает оскорбительные видео.

Не так давно Барских опубликовал видео, на котором сидит в военной форме и рассказывает о скором вступлении в ряды ВСУ.

"С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас…", — заявил Барских.

Но, судя по гастрольному графику, на самом деле Макс не собирался задерживаться в окопах и всё это было сделано лишь ради красивой картинки.

Вэб-сайт "Bandsintown" опубликовал расписание ближайших концертов Барских. Уже 13 мая артист выступит в торгово-развлекательном комплексе AREA15 в Лас-Вегасе. Затем Барских проведёт четыре выступления в Германии, а 1 июня у него запланирован концерт в Чехии. После этого Макс вернётся в Германию и выступит ещё три раза.