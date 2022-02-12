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Автор Ольга Лебедева

Михаил Пореченков посоветовал не верить артистам, рассуждающим о политике

Шоу-бизнес

Если артисты вдруг начинают говорить о политике, то их словам доверять ни в коем случае не стоит, предостерёг россиян Михаил Пореченков.

Михаил Пореченков посоветовал не верить артистам, рассуждающим о политике

По признанию актёра, его коллеги по цеху в большинстве своём люди глупые. Почему он так считает, звезда "9 роты" пояснил в интервью Youtube-каналу "RTVI Развлечения".

Пореченков охарактеризовал артистов как людей "трогательных" и "ограниченных", которые всю жизнь учат чужие тексты и проживают на сцене и кадре чужие жизни. Вот и разучились иметь собственные мысли и критически оценивать любые события, непосредственно к ним не относящиеся.

На вопрос: чьему же мнению можно и нужно доверять, — кинорежиссер ответил, что "в первую очередь нужно прислушиваться к своему собственному мнению".

К слову, сам Пореченков занимает активную гражданскую позицию и нередко выступает с разного рода разоблачениями. Из последнего::

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Автор: Ольга Лебедева
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