Пореченков вскрыл подноготную "Битвы экстрасенсов": "Шарлатаны"

Михаил Пореченков рассказал, как на самом деле построена программа "Битва экстрасенсов". Актёр скептически отозвался об участниках мистического шоу.

Михаил Пореченков был первым ведущим "Битвы экстрасенсов" в 2007 году. Позже ему на смену пришёл Марат Башаров.

Звезда фильма "Агент национальной безопасности" признался, что пришёл в программу, чтобы заработать денег.

Пореченков отметил, что некоторые участники были хорошими психологами и просто считывали информацию с окружающих.

"Весь ужас заключается в том, что люди, которые приходили на программу, действительно приходили с бедой и с горем, а вот что дальше, могли помочь, не могли — вот это тяжело сказал артист в программе "Легенда" на сетевом телеканале RTVi на YouTube.

Актёр отметил, что потом в программу хлынули недобросовестные личности, так как программа коммерциализировалась.

"Потом появилось огромное количество шарлатанов, которые на чужом горе зарабатывали колоссальные деньги и ни секунду не стыдились этого. Еще раз говорю, есть люди, которые находятся в подвиге, в вере. И им сверху дается тяжелейший дар предвидения. Это мука. Я знаю такие истории, когда люди молились, чтобы дар ушел у них", — сказал Пореченков.

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