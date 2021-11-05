Участница "Битвы экстрасенсов" предсказала, когда мир вернётся к допандемийной жизни и закончится борьба с коронавирусом. Линда Хевард-Миллс заявила, что по её ощущениям, это произойдёт через несколько лет.
"Мне кажется, что та жизнь, которая считалась нормальной до пандемии, вернётся к 2024 году, но уже всё будет немного по-другому", — цитирует ясновидицу StarHit.
Экстрасенс назвала несколько изменений, которые, по её мнению, могут ждать мир после пандемии коронавируса.
"Глобализация, передвижения людей по всему миру, тесное общение между животными и людьми, особенно в виде заводского выращивания крупного скота и птицы для мяса — это идеальные условия для новых мутаций вирусов, которые перескакивают между биологическими видами", — заявила Хевард-Миллс.
По словам экстрасенса, коронавирус останется, но пугаться не стоит. Заболевание станет для человечества привычным как ГРИПП или ОРВИ.
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