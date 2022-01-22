Штурм о доме престарелых, куда упекли Федосееву-Шукшину: "Вытягивают деньги"

Певица Наталья Штурм навела справки о доме престарелых, куда поместили Лидию Федосееву-Шукшину и рассказала, как иногда несладко приходится подопечным казённого учреждения.

До госпитализации в пансионате для пожилых "Идиллия" пребывал звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлёв. Сотрудники социального учреждения в шоу на Первом канале рассказывали о том, что их подопечные пребывают в очень комфортных условиях.

Наталья Штурм поставила под сомнение данное утверждение, так как отыскала в Сети негативные отзывы об "Идиллии".

Артистка советует Ольге Шукшиной следить за тем, чтобы сотрудники пансионата не обижали Лидию Николаевну.

"Что может насторожить? В одном из отзывов написано, что из клиентов вытягивают деньги на различные дополнительные услуги. А как только от них отказываешься, так к пациенту сразу меняется отношение. Ольга должна учитывать отзывы простых людей", — цитирует слова Штурм издание "Собеседник".

Ранее дочь народной артистки РСФСР Ольга подтвердила, что временно определила 83-летнюю мать в пансионат. На такой шаг женщину толкнула собственная болезнь.

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