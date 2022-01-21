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Автор Ольга Лебедева

Аллегрова лишила себя миллионов накануне юбилея

Шоу-бизнес

"Императрица" российской эстрады Ирина Аллегрова тихо, без приличествующей её звёздному статусу помпы, отметила 70-летний юбилей.

Аллегрова лишила себя миллионов накануне юбилея

С начала пандемии певица практически не выходит из дома — опасается заболеть. Но в отличие от коллег по цеху нисколько по этому поводу не расстраивается и отсутствие концертов её нимало не тревожит.

Напротив, Аллегрова до сих пор, хотя ограничения в стране сняты, отказывается даже от очень заманчивых и денежных предложений.

Так, например, она не приняла приглашение спеть на юбилейном концерте у самой Ларисы Рубальской —  своего главного хитмейкера. Не "повелась" певица и на уговоры телевизионных боссов, которые предлагали и юбилейные фильмы, и большие телевизионные шоу на центральных каналах.

А ведь за каждое выступление Аллегрова "неплохо" получает: её гонорары начинаются от пяти миллионов рублей.

Но, по словам "императрицы", "сейчас не время думать о своем кармане", ибо "омикрон" может подстерегать за каждым углом.

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Аллегрова плюнула в шоу-бизнес накануне 70-летия
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Темы коронавирус
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