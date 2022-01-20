"Покаяние" Шнура стало главным трендом русскоязычного ютюба

Новый клип Сергея Шнурова набрал 600 тысяч просмотров на ютюб за 12 часов. 12 млн пользователей Сети оценили "покаяние" музыканта из Санкт-Петербурга.

В песне "Покаянная" Шнур "извиняется" перед губернатором Александром Бегловым за критику в его адрес. Клип стал уже второй работой музыканта за три дня, которую он посвятил родному городу.

В воскресенье на официальном YouTube-канале группы "Ленинград" появилась работа Шнура под названием "Пока так", в которой он критикует градоначальника за неудовлетворительную уборку улиц. За короткое время работа набрала более 50 млн просмотров по всем соцсетям и вышла на второе место в трендах YouTube в категории "музыка".

Взлёт популярности нового трека "Покаянная" оказался ещё более стремительным: 12 миллионов всего за 1 день. Таким образом клип стал одним из самых быстрорастущих видео Шнура в целом.

Оба клипа в той или иной степени посвящены ситуации, которая сложилась в Петербурге с не вывезенным мусором и неубранным снегом.