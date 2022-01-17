Игорь Крутой объяснил, за что ценит Игоря Николаева

Игорю Николаеву 17 января исполнилось 62 года. Он ранее отпраздновал день рождения на сцене. Коллега композитора Игорь Крутой рассказал, что больше всего его восхищает в друге и соратнике.

Игорь Крутой поздравил друга с днём рождения. Композитор назвал талант тёзки в поэзии и в музыке фантастическим. Он считает, что Николаев преуспевает в любом деле, которым занимается.

"И конечно, это было непросто — приехать с Сахалина и покорить Москву. И покорить всю страну, написав практически все знаковые песни для лучших исполнителей страны. При этом сохранив какую-то чуткость, сохранив какие-то детские иногда вещи. И огромное мое к нему уважение как к моему соавтору, как к моему другу. И самые лучшие пожелания — здоровья ему и успехов творческих", — цитирует слова Игоря Крутого ФАН.

Приятели дружат ещё с юности. Они в одно и то же время приехали искать счастья в Москву: один из Украины, другой — с острова Сахалин. Их триумфальный путь в шоу-бизнесе начался в середине 80-х годов. Они нередко работали в творческом тандеме. Их песни становились бесспорными хитами в 90-е годы. Сейчас же творчество композиторов относят к классике российской эстрадной музыки.

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