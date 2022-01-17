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Автор Елена Былкина

Игорь Крутой объяснил, за что ценит Игоря Николаева

Шоу-бизнес

Игорю Николаеву 17 января исполнилось 62 года. Он ранее отпраздновал день рождения на сцене. Коллега композитора Игорь Крутой рассказал, что больше всего его восхищает в друге и соратнике.

Игорь Крутой объяснил, за что ценит Игоря Николаева

Игорь Крутой поздравил друга с днём рождения. Композитор назвал талант тёзки в поэзии и в музыке фантастическим. Он считает, что Николаев преуспевает в любом деле, которым занимается.

"И конечно, это было непросто — приехать с Сахалина и покорить Москву. И покорить всю страну, написав практически все знаковые песни для лучших исполнителей страны. При этом сохранив какую-то чуткость, сохранив какие-то детские иногда вещи. И огромное мое к нему уважение как к моему соавтору, как к моему другу. И самые лучшие пожелания — здоровья ему и успехов творческих", — цитирует слова Игоря Крутого ФАН.

Приятели дружат ещё с юности. Они в одно и то же время приехали искать счастья в Москву: один из Украины, другой — с острова Сахалин. Их триумфальный путь в шоу-бизнесе начался в середине 80-х годов. Они нередко работали в творческом тандеме. Их песни становились бесспорными хитами в 90-е годы. Сейчас же творчество композиторов относят к классике российской эстрадной музыки.

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Игорь Николаев отмечает свой 62-й День Рождения в кругу звёздных друзей
Автор: Елена Былкина
Темы игорь крутой игорь николаев
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