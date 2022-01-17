Долина рассказала, как Путин пел её хит "Погода в доме"

Российская певица Лариса Долина вспомнила, как однажды президент РФ Владимир Путин пришёл на её выступление и начал подпевать "Погоду в доме".

Известная исполнительница пояснила, что глава государства находился в одном помещении с остальной аудиторией, пел вместе с другими гостями.

"Он обычный человек. Почему это должно проходить мимо него?" — отметила Долина в интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой".

Кроме того, она добавила, что Путин неоднократно звал её и музыканта Игоря Бутмана послушать джазовые композиции. Долина подчеркнула: президент России по-настоящему "полюбил эту музыку".

По её словам, Путин не стесняется исполнять песни. Она поделилась, что как-то раз российский лидер исполнил песню "Город над вольной Невой" под баян.

"Было небольшое застолье, он очень красиво спел", — заключила певица.

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