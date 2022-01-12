Малышева рассказала, как спасала маму, заболевшую COVID-19

Елена Малышева рассказала о сложном периоде своей жизни, когда на её глазах не высыхали слёзы. Ведущая шоу "Жить здорово" боролась за жизнь мамы, заболевшей COVID-19.

В самый разгар пандемии весной 2020 года коронавирус поразил 87-летнюю маму Елены Малышевой. Пожилая женщина с букетом сопутствующих заболеваний была крайне уязвима перед COVID-19.

"Весной 2020 года случилось горькое и трудное событие. Очень тяжело болела и практически умирала моя мама. Ей было 87 лет. Тогда я каждый день ходила в ковидную реанимацию и горько плакала дома. Но у нас очень хорошая семья. Мы все врачи. Мой брат сказал мне, что маму точно вытащим", — цитирует слова Малышевой издание Woman Day.

Знания о коронавирусе на тот момент были скудные. Елена Васильевна с родными создали онлайн-консилиум, в котором делились любой ценной информацией о лечении COVID-19.

Совместными усилиями пожилую женщину спасли от смерти. Помогло то, что все медики семьи сплотились вокруг общей беды. Теледоктор при этом воспринимает выздоровление родительницы как чудо.

"У неё три порока сердца, постоянные отёки лёгких, три стента в сосудах. Одышка без всякого коронавируса была такой, что она не могла говорить! Шансов выжить просто не было. И всё-таки наука, знания, и мы, мамины дети и внуки, победили!" — радуется звезда ТВ.

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