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Малышева объяснила, как спасти сердечно-сосудистую систему от COVID-19

Здоровье

Елена Малышева дала рекомендации людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как снизить риск осложнений при коронавирусе.

Малышева объяснила, как спасти сердечно-сосудистую систему от COVID-19

Теледоктор рассказала, что COVID-19 вызывает развитие микротромбов в мелких сосудах, которые расположены в лёгких.

Медик отметила, что существуют препараты, которые помогают людям спастись от атак коронавируса на кровеносные сосуды.

"Если вы принимаете таблетки от давления …прилы или …сартаны, таблетки от высокого холестерина — статины, если вы принимаете сердечный аспирин, то риск тяжелого течения COVID-19 снижается на 70%", — пишет телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

Малышева обратила внимание на то, что сердечные аспирины с магнием уменьшают нагрузку на пищеварительный тракт.

"Пейте, если препарат вам назначил врач", — отметила Елена Васильевна.

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Последствия COVID-19 для сердечно-сосудистой системы
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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