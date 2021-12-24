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Собчак рассказала, как Канделаки поставила своего протеже во главе ТНТ

Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила, каким образом Тине Канделаки удалось сделать руководителем ТНТ своего ставленника.

Собчак рассказала, как Канделаки поставила своего протеже во главе ТНТ

Собчак и Канделаки очень "любят" друг друга. Ксения не упускает случая рассказать о совей закадычной подруге интересные вещи.

Журналистка подсчитала, что уже 11 дней не упоминала Тину и решила, что настало время снова "разоблачить" экс-руководителя "Матч-ТВ".

Собчак уверена, что проекты Тины на посту главы "Матч-ТВ" оказались провальными. Светскую львицу удивляет, что генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров продолжает прислушиваться к советам Канделаки.

"Он каждый день совещается по всем вопросам именно с этой семьей. И как итог — Роман Петренко с ТНТ уходит, а Аркадий Водахов, протеже Канделаки, станет главой ТНТ. Все это результат невероятного подлиза Тинатин Гивиевны Александру Жарову", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак отмечает, что достойной кандидатурой на посту канала ТНТ мог бы стать Николай Картозия.

"Но нет. Нас ждёт продолжение х**** продюсерских способностей Тинатин и вечный сериал "Чума" с Ольгой Бузовой видимо", — заключает телеведущая.

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Автор: Елена Былкина
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