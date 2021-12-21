Татьяна Брухунова нарядила ёлку перед картиной со Степаненко

Супруга Евгения Петросяна показала, как наряжает ёлку. Но внимание привлекло вовсе не новогоднее дерево, а странная картина на стене, в центре которой можно узнать Елену Степаненко.

Татьяна Брухунова наряжает ёлку

Татьяна Брухунова опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео. На кадрах супруга юмориста в компании помощницы украшает искусственную ёлку.

"Ёлка наряжена! Ждём Деда Мороза!" — подписала Брухунова видео.

На стене перед ёлкой висит большая картина со множеством персонажей. В центре живописного творения можно узнать сидящую Елену Степаненко.

Сама картина представляет собой переработанное произведение известного советского живописца Ю. М. Непринцева "Отдых после боя". Какой-то остроумный художник заменил на полотне лица солдат на портреты современников. Рядом со Степаненко можно узнать и самого Петросяна.

Вызывает удивление, что Брухунова решила установить ёлку именно рядом с портретом бывшей жены Петросяна.

Не исключено также, что Татьяна просто захотела прикрыть лицо Степаненко ветвями новогоднего дерева, так как, возможно, ей неприятно видеть портрет Елены Григорьевны. Верхушка ёлки точно закрывает лицо бывшей жены юмориста.

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