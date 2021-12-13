Брухунова отметила день рождения сына Вагана: "Папа в миниатюре"

Наследник Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой получил торт "Наполеон". Мальчик радостно задул свечку на кондитерском изделии, несмотря на то, что день рождения у ребёнка только в марте.

Ваган Петросян

В своём Instagram-аккаунте Татьяна Брухунова опубликовала видео с сыном, рождённым 13 марта 2020 года.

На видео мальчик задувает свечку на торте и выдает радостный возглас, когда ему удаётся потушить пламя.

Подписчики могли в деталях изучить внешность ребёнка. Фолловеры пришли к выводу, что мальчик становится всё больше похож на Евгения Петросяна.

"Красавчик! Мальчик с картинки, а ушки у Вагана папины, и в профиль он папин, гены пальцем не сотрешь!" "Папа в миниатюре!!!! (пока с маминым курносым носиком!). Какой маленький прелестник!!! Любви, здоровья, счастья, хороших и добрых людей на его жизненном пути!!!! Поздравляю всю вашу семью, а Вас, мамочку, особенно. Мне кажется, что день рождения в большей степени мамин праздник!"; "Бравый парень, модная рубашка, а щёчки, с днём рождения!" — поздравляли ребёнка с праздником досрочно.

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