Григорий Лепс объяснил, что с ним приключилось в последние дни. Певец подтвердил слухи о своей госпитализации.
Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" объяснил, что публику ввели в заблуждение, когда в СМИ появились тревожные новости о его плачевном состоянии. Некоторые издания даже "похоронили" певца.
"Я уже столько раз умирал, что на кладбище столько земли не найдётся, чтобы меня похоронить. Никогда! Не дождётесь!" — сказал Лепс на видео, обращаясь к своим подписчикам в Instagram.
Певец разъяснил, что с ним произошло на самом деле.
"У меня был гипертонических криз. Ничего такого сильного, пришлось лечь в больницу. Я пролежал там один день. Меня прокапали, всё в порядке", — уверил артист фанатов.
Григорий Лепс отметил, что у врачей не возникло вопросов к его здоровью.
"Сердце в порядке, с сосудами тоже всё в порядке. Такое просто бывает иногда — человек просто срывается. Я имею в виду физически", — объяснил вокалист.
Заслуженный артист России посетовал на слишком большое напряжение и большой объём работы.
"Слишком много всего чего, что я делал, чтобы быть на плаву и петь новые песни. Это не так просто как кажется, тем более мне уже не 20 лет", — сказал Григорий Викторович.
Певец уверил, что концерт 19 декабря под названием "Рождество с Григорием Лепсом" в Крокус Сити Холл обязательно состоится.
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