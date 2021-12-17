Григорий Лепс вышел на связь с поклонниками после госпитализации

Григорий Лепс объяснил, что с ним приключилось в последние дни. Певец подтвердил слухи о своей госпитализации.

Григорий Лепс о своём самочувствии (17.12.2021)

Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" объяснил, что публику ввели в заблуждение, когда в СМИ появились тревожные новости о его плачевном состоянии. Некоторые издания даже "похоронили" певца.

"Я уже столько раз умирал, что на кладбище столько земли не найдётся, чтобы меня похоронить. Никогда! Не дождётесь!" — сказал Лепс на видео, обращаясь к своим подписчикам в Instagram.

Певец разъяснил, что с ним произошло на самом деле.

"У меня был гипертонических криз. Ничего такого сильного, пришлось лечь в больницу. Я пролежал там один день. Меня прокапали, всё в порядке", — уверил артист фанатов.

Григорий Лепс отметил, что у врачей не возникло вопросов к его здоровью.

"Сердце в порядке, с сосудами тоже всё в порядке. Такое просто бывает иногда — человек просто срывается. Я имею в виду физически", — объяснил вокалист.

Заслуженный артист России посетовал на слишком большое напряжение и большой объём работы.

"Слишком много всего чего, что я делал, чтобы быть на плаву и петь новые песни. Это не так просто как кажется, тем более мне уже не 20 лет", — сказал Григорий Викторович.

Певец уверил, что концерт 19 декабря под названием "Рождество с Григорием Лепсом" в Крокус Сити Холл обязательно состоится.