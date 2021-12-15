Богомолов попытался спровадить Собчак из дома: "Это твоя работа"

Константин Богомолов поучил Ксению Собчак уму-разуму. Режиссёр прочитал супруге нравоучительную лекцию о том, почему нельзя пропускать светские мероприятия.

Богомолов не одобрил то, что Собчак проигнорировала приглашение на ужин Tatler. Театральный деятель методично отчитал жену за леность и пренебрежение к светским раутам.

Режиссёр отметил, что наконец-то её пригласили на стóящее мероприятие, а она решила остаться дома.

Собчак насторожило то, что муж хочет спровадить её на публику.

"Тебе зачем надо, чтобы я пошла?" — удивилась Ксения.

Богомолов объяснил отбившейся от рук супруге, что это её работа присутствовать на знаковых мероприятиях. Он зычным голосом перечислил всех светских львиц, которые посетили ужин, а Собчак предрёк, что её все скоро забудут, если она не будет мелькать в большом свете.

"Это твоя работа и есть. Идиотка, тебя все забудут скоро, дура, если ты не будешь ходить туда. Я посмотрел сторис: там все были, все!" — говорит в кадре Богомолов.

Режиссёр уверен, что Собчак скоро будет жаловаться на то, что её никуда не зовут.

"Тебя в кои-то веки позвали — ты не пошла, идиотка. Быстро завтра ищешь любое светское мероприятие и идешь туда — самое з***** светское мероприятие — и идешь", — сказал как отрезал Богомолов.

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