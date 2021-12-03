Гузеева рассказала, как однажды подралась с поклонницей своего мужа

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева давно замужем за владельцем ресторанного бизнеса Игорем Бухаровым. У пары есть общая дочь, которой уже 20 лет. Это второй брак артистки, а первый был с оператором Ильёй Древновым.

Гузеева рассказала, что, когда она была замужем в первый раз, у неё произошла драка с коллегой мужа, которая очень настойчиво себя вела по отношению к нему.

"У меня был муж, которого я сильно любила. И одна такая нам всё время звонила, звонила-звонила, ассистентка по актёрам. И вот в Доме кино очень много народу, какая-то премьера, мы все выпили шампанского, и вот она. Думаю, что ж ты, гнида, звонишь мне в семью, я замужем", — рассказала Гузеева.

Она добавила, что её первый муж всех был готов выслушать, кому это было нужно. И с этой ассистенткой тоже очень часто и подолгу разговаривал.

Гузеева вспомнила, что вышла в тот вечер в туалет, в котором оказалась и та ассистентка, с которой у неё там и произошла драка.

"И мне было так некомфортно в этом туалете, и так мне было обидно, что она себя неправильно вела. Я очень интеллигентно сняла прям так красивый туфель вот на такой шпильке, и прям ей: "Последний раз тебе говорю!" Я дралась, я отстаивала своё место под солнцем", — поделилась воспоминаниями актриса.

По словам Гузеевой, на тот момент драка была для неё уместным решением, ведь так она отстаивала своё право на любовь.

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