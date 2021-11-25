Гузееву обвинили в том, что она устраивала скандалы в Коммунарке

В ТВ-шоу, посвящённом кончине Гаркалина и Руслановой, не только вспомнили заявление Гузеевой об отсутствии у Гаркалина прививки от COVID-19, но и упомянули о странном поведении звезды ТВ в Коммунарке.

Как сообщает "Рамблер", в репортаже было сказано, что как только Гузеева окрепла в больнице, она начала пререкаться с персоналом медицинского учреждения, требуя вкусную еду и отдельный уход.

Сама Гузеева упрекнула создателей передачи в том, что её выставили врагом Гаркалина, тогда как на самом деле она только защищала артиста от "беснующихся ковид-диссидентов".

Ведущая шоу "Давай поженимся!" вызвала ожесточённые дискуссии своим комментарием в Facebook, в котором заявила, что Гаркалин не был привит от коронавируса.

В утверждение Гузеевой многие поверили, так как она лежала с артистом в соседних палатах. Позже телеведущая объяснила, что не имела физической возможности общаться с Гаркалиным, а только передавала ему приветы через медсестру.

О недовольстве актрисы персоналом больницы не было известно. Гузеева в своём микроблоге обращалась к врачам Коммунарки со словами благодарности.

"Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке. Вы мои герои и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо", — писала артистка в Instagram.

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