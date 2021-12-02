В том же месте, в тот же день – Владимир Кузьмин о второй свадьбе с экс-женой

Два года назад поклонники певца Владимира Кузьмина обсуждали "очередную драму" в его жизни — развод со Светланой Карпухиной. И даже не догадывались, что никакая это не драма, а счастливое воссоединение с прежней любовью и экс-супругой Екатериной Трофимовой.

Кузьмин "раскололся" недавно. Он рассказал, что сентябре 2020 года во второй разженился на женщине, которую когда-то оставил.

Свадьба была тайной. И скромной — без торжеств и помпезности.

"Знали об этом только самые близкие. Мы расписались в том же самом Гагаринском загсе, что и 20 лет назад. И как тогда, 29 сентября. Неожиданно приятным сюрпризом для нас стало то, что регистрировала та же сотрудница, что и в первый раз. Она нас помнит. Так и сказала: "Я помню, как вы тогда приходили. Такие молоденькие"", — рассказал Кузьмин.

Его супруга уточняет:

"Мы на самом деле женились не два раза, а три. Между двумя походами в ЗАГС было ещё и венчание 12 лет назад, в 2013 году — и тоже 29 сентября".

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