Владимир Кузьмин тайно обвенчался с экс-супругой

Музыкант Владимир Кузьмин тайно обвенчался со своей бывшей женой Екатериной Трофимовой.

Об этом женщина недавно рассказала журналистам.

"Мы и правда с Владимиром уже обвенчались… Так что главные клятвы верности друг другу дали", — пояснила она.

Также Екатерина рассказала, что в этом году может состояться ее свадьба с Кузьминым.

Напомним, супруги развелись в 2018 году после 17 лет брака. После этого у музыканта был роман с яхтсменкой Светланой Карпухиной. Но в прошлом году артист вернулся к экс-супруге.