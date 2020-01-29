Музыкант Владимир Кузьмин тайно обвенчался со своей бывшей женой Екатериной Трофимовой.
Об этом женщина недавно рассказала журналистам.
"Мы и правда с Владимиром уже обвенчались… Так что главные клятвы верности друг другу дали", — пояснила она.
Также Екатерина рассказала, что в этом году может состояться ее свадьба с Кузьминым.
Напомним, супруги развелись в 2018 году после 17 лет брака. После этого у музыканта был роман с яхтсменкой Светланой Карпухиной. Но в прошлом году артист вернулся к экс-супруге.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.