Бузова раскрыла подробности своей госпитализации: "Схожу с ума"

Ольга Бузова пожаловалась фанатам, что из-за травмы руки ей предстоит длительное лечение. Звезде "Дома-2" пришлось лечь в больницу из-за травмы, полученной при падении в ледовом шоу.

Бузовой сделали операцию. Медики убедили знаменитость продолжить лечение в больнице. В "сторис" в Instagram Бузова рассказала, что она изнывает от скуки в больнице без общения.

"Схожу с ума тут одна, но это просто необходимо. Левой рукой сложно писать, поэтому даже рубрику "Вопрос/ответ" не устроить. С утра до вечера процедуры, капельницы. Прогнозы не очень хорошие. Мне остаётся только работать и восстанавливать кисть со специалистами", — рассказала Ольга.

В своём Telegram-канале Бузова опровергла слухи о том, что делает пластическую операцию по увеличению груди.

"Ничего я не делаю, никакие сиськи. Прохожу восстановление. Схожу с ума тут. Даже причёску поменять не могу, потому что кисть моя, к сожалению, покинула чат", — объяснила поющая ведущая.

Ольга призналась, что не может больше находиться в медицинском учреждении. Она заявила, что скоро сбежит из больницы.

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