Фигуристка Медведева призналась в чувствах к Милохину: "Очень сильно люблю"

В свой день рождения фигуристка Евгения Медведева призналась, что испытывает тёплые чувства к тиктокеру Дане Милохину.

Она пригласила блогера на свою вечеринку, посвящённую 22-летию.

"Мне с тобой комфортно и тепло. Я тебя очень сильно люблю, спасибо тебе большое", — сказала Медведева.

После этого Милохин обнял фигуристку. Гости были приятно удивлены трогательной речью Медведевой. В Instagram-аккаунте она опубликовала фотографии с мероприятия, на одной из которых запечатлены их объятия с тиктокером.

Также девушка выставила снимок своего главного подарка. Им стал автомобиль MINI Cooper красного цвета. Медведева не стала сообщать, от кого получила такой дорогой сюрприз.

"Моя красная малышка", — подписала Евгения.

Добавим, Милохин и Медведева вместе участвуют в шоу "Ледниковый период" на Первом канале.

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