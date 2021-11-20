В свой день рождения фигуристка Евгения Медведева призналась, что испытывает тёплые чувства к тиктокеру Дане Милохину.
Она пригласила блогера на свою вечеринку, посвящённую 22-летию.
"Мне с тобой комфортно и тепло. Я тебя очень сильно люблю, спасибо тебе большое", — сказала Медведева.
После этого Милохин обнял фигуристку. Гости были приятно удивлены трогательной речью Медведевой. В Instagram-аккаунте она опубликовала фотографии с мероприятия, на одной из которых запечатлены их объятия с тиктокером.
Также девушка выставила снимок своего главного подарка. Им стал автомобиль MINI Cooper красного цвета. Медведева не стала сообщать, от кого получила такой дорогой сюрприз.
"Моя красная малышка", — подписала Евгения.
Добавим, Милохин и Медведева вместе участвуют в шоу "Ледниковый период" на Первом канале.
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