Русский двойник Ди Каприо располнел и переехал в коммуналку

Прославившийся в январе 2016 года благодаря своему сходству с Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев заявил, что похудеть ему так и не удалось. Медийные контракты кончились, а квартиру пришлось разменять.

39-летний Роман Бурцев проснулся знаменитым, когда в Сеть попали его фотографии. Пользователи отметили колоссальное сходство с голливудской звездой. Для Бурцева началась медийная жизнь. Сейчас, по словам мужчины, интерес агентств угас, и он ютится в коммунальной квартире Подольска.

"Криптовалютой занимаюсь, не в таких объёмах, чтобы квартиру купить или что-то такое. Но на пропитание хватает", — рассказал Бурцев в эфире программы "Звёзды сошлись" на НТВ.

Кроме работы на бирже, мужчина подрабатывал в техподдержке. Но начальству, по его словам, не нравились постоянные отгулы для съёмок.

Ещё на заре славы Бурцева селебрити шоу-бизнеса советовали мужчине похудеть, но достигнуть параметров звёздного Леонардо Ди Каприо российскому двойнику не удалось. Сейчас "русский Ди Каприо" мечтает купить большой коттедж в Крыму.

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