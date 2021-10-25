Актёр Николаев объяснил, куда "исчезла" Светличная

Родственники Светланы Светличной разыскивают актрису с помощью правоохранительных органов. При этом молодой друг звезды "Бриллиантовой руки" знает, где сейчас находится знаменитость.

Актёр Иван Николаев, который поддерживает с 81-летней Светланой Светличной тёплые отношения, уверен, что беспокоиться об актрисе не стоит. По его словам, звезда советского кинематографа переехала в другое жильё, оставив свою квартиру на Погонном проезде.

"Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живёт в 5 минутах езды от них. Она не хочет общаться об этом с прессой, поскольку ей уже достаточно много лет", — цитирует слова актёра РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что Светличная пропала и не появлялась в своём жилье с 21 октября.

В полицию с заявлением о пропаже обратилась одна из родственниц знаменитой актрисы.

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