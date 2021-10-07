Садальский поделился своим взглядом на гибель Игоря Талькова

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский мысленно вернулся в 1991 год и восстановил события, связанные со смертью легендарного поэта и музыканта Игоря Талькова.

Станислав Садальский вспомнил тяжёлые годы развала СССР. Он считает, что гибель Талькова стала одной из сотен иллюстраций того беспредела, что царил в стране.

"Молодой талантливый мужик, кумир публики был убит на глазах друзей, а убийце удалось скрыться. Публичное нераскрытое убийство звезды — что может быть унизительней для других звезд? Всем тогдашним трубадурам этим кровавым кляпом заткнули рот", — пишет артист в своём Instagram-аккаунте.

Садальский обвинил свидетелей убийства Игоря Талькова в трусости и объяснил, что убийца, несмотря на то что ушёл от правосудия, получил по заслугам.

"Свидетели ленинградской трагедии 6 октября в "Юбилейном" испарились, невиновных распяли, а убийце дали условный срок лишь за хранение оружия. Четверть века он пытался бежать от памяти людской — был послушником в монастыре, затем стал язычником, потом колдуном. Гнил в лесу, сжираемый диабетом и циррозом печени, тронулся рассудком. Пять лет назад умер", — пишет артист.

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