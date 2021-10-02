Лидер группы "Звери" судится с частной школой из-за некачественного образования

Солист группы "Звери" Роман Билык решил наказать частную школу, в которой учатся его дочери. Он требует от руководства учебного заведения вернуть ему деньги, так как остался недовольным качеством образования наследниц.

Музыкант добился справедливости и доказал свою правоту в суде.

Лидер группы "Звери" Рома Зверь отсудил у элитной школы 1700 евро, которые ранее заплатил за учёбу детей.

Эти средства ему обязана выплатить, согласно решению суда, закрытая английская школа Seymour House, в которую отдал своих детей.

"VIP-обучение не понравилось исполнителю, и он решил срочно перевести дочерей в другое учебное заведение. При этом он попросил вернуть часть средств, которые перевёл школе. В Seymour House решили миром вопрос не решать и отказались идти на сделку с Ромой. Тогда Зверь отправился в Хамовнический суд Москвы", — пишет Telegram-канал "Baza".

В судебном заведении приняли сторону музыканта. Суд постановил, что школа действительно не выполнила всех своих обязательств, поэтому обязана вернуть деньги артисту.

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