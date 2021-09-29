Конфликт между бывшими подругами Тиной Канделаки и Ксенией Собчак не ослабевает. Женщины продолжают яростную информационную войну, однако при личной встрече журналистки повели себя как леди и даже повторили свой легендарный поцелуй десятилетней давности.
Все помнят страстный поцелуй Ксении Анатольевны и Тины Гивиевны. Женщины повторили лобызания при встрече на публичном мероприятии, однако новый поцелуй двух светских львиц был лишён былой страсти и огня.
Ксения и Тина лишь недавно опять сцепились в сетевом пространстве. Собчак обвинила Канделаки в двуличности, отметив что та собирает компромат на неё и на других коллег, "подшивая скриншотики". Ксения с радостью восприняла новость о том, что Канделаки больше не является директором "Матч-ТВ". Последней попыткой уязвить Тину было обвинение в использовании фотошопа на снимках из спортзала.
При этом, когда Собчак и Канделаки столкнулись лицом к лицу, они обменялись любезностями и позвали друг друг на интервью. Апофеозом встречи непримиримых подруг был поцелуй вежливости.
"Выложила в сториз, но считаю достойным поста. Знаменитый поцелуй много лет спустя", — написала Тина под видео.
Подписчики Канделаки стали дружно говорить, что давно ждали этого момента.
"Только я ждала, когда же эти две наипрекраснейшие дамы помирятся, ну или встретятся";
"Поцелуй 10 лет спустя", — писали фолловеры.
Впрочем не все поверили в искренность знаменитостей.
"Какое-то напряжение чувствуется в этой наигранной любезности", — отметили подписчики.
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