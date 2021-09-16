Бородину укорили за попытку выбросить грязную детскую одежду

Ксения Бородина поделилась видео, на котором её младшая дочь Теона вымазала светлую короткую маечку в какой-то липкой субстанции. Звёздная мама поругала дочь и сказала, что девочка может смело выбрасывать испорченную одежду в мусорное ведро. Фолловеры не одобрили такое расточительство и научили звезду "Дома-2" хитростям стирки.

Ксения Бородина опубликовала в Instagram видео, которое можно назвать "материнскими буднями". Старшая дочка телеведущей испачкала свой светлый топ каким-то вязким красным веществом. Субстанция так крепко прилипла к ткани, что Бородина решила, что одежде девочки пришёл конец.

"Обычный вечер в нашем доме", — подписала видео Ксения.

В Бородиной боролись два чувства — гнев и смех. Она поинтересовалась у дочери, хотела ли она сделать себе бюстгальтер.

"Ксюш, вы так ругаете детей неубедительно. Они не верят, вы сами не верите… Ну как тут можно не заржать", — писали фолловеры.

Подписчики уверили Ксению, что не всё потеряно, и вещь не стоит выбрасывать. Опытные матери поделились своими секретами.

"Заморозьте в морозилке, потом отвалится"; "Зубная паста! И все будет ок! Я так с головы снимала", — писали интернет-пользователи.

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