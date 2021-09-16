"Папина дочка" Дарья Мельникова отреагировала на слухи о романе с Прилучным

В социальных сетях стали распространяться слухи о возможном романе звезды сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой с Павлом Прилучным. Популярная актриса отреагировала на эту информацию.

Девушка заявила, что с бывшим супругом Агаты Муцениеце они сталкиваются только на работе. По словам актрисы, у неё нет каких-либо любовных чувств к Прилучному, они продолжают оставаться коллегами по съёмочной площадке. Об этом она сообщила в интервью Woman Journal.

Тем не менее, пользователи Instagram отмечают, что секс-сцены Прилучного с Мельниковой получились слишком откровенными. По их мнению, такую страсть сложно сыграть без реальной симпатии. Однако актриса не согласна с подобными комментариями.

"Он не переходил граней, и мне было абсолютно спокойно", — поделилась девушка.

Напомним, в кинофильме "Соври мне правду" Дарья Мельникова и Павел Прилучный играют роли любовников, которым нужно скрывать свои отношения от других людей.

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