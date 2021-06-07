EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ответ Украине: в Госдуме предложили включить крымские клубы в чемпионат России
Миллиардер Джефф Безос планирует полёт в космос
Мороженое проверят на "детекторе лжи"
Отец 11 детей погиб в ДТП под Тверью
Пискарёв выдвинул предложение отслеживать денежные переводы из ряда стран
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Осенние подвижки: эксперт о переговорах РФ и НАТО в рамках СРН
В Турцию – легко, с "трамплина"!
В Киеве Лукашенко лишили звания почётного доктора наук

Расставшаяся со Смольяниновым Мельникова призналась в любви к Головину

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова развелась с Артуром Смольяниновым и призналась, что неровно дышит к звезде сериала "Кадетство" Александру Головину.

Дарья Мельникова
Дарья Мельникова

Актриса Дарья Мельникова вспомнила о своей безответной любви к Александру Головину. Вместе звёзды ещё в юном возрасте участвовали в общих творческих проектах.

Мельникова вспомнила, какими влюблёнными глазами смотрела на Головина, который не проявлял к ней ни малейшего интереса.

Молодой артист относился к девочке, как к младшей сестрёнке. Особенно тяжело было Дарье справляться со своими чувствами, когда она в 14-летнем возрасте и участвовала в проекте "Золушка 4x4. Все начинается с желаний".

"Он играл там принца, и все так удачно совпало: мой первый фильм и я работаю с человеком, в которого влюблена. Я просто умирала от любви к нему, ходила все время за ним, а он называл меня "сестренка". И эта история длилась на протяжении десяти лет", — рассказала о своих любовных страданиях звезда "Папиных дочек" в интервью на YouTube-канале FAMETIME.

Александр Головин, актер
Александр Головин, актер

Потом когда парочка встретилась вновь, Дарья была уже замужем, у неё подрастали дети. Актриса отметила, что отношения с Головиным у неё по-прежнему остаются братско-сестринскими.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дарья Мельникова - «Мы развелись» Впервые о разводе с Артуром Смольяниновым
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
В Минфине рассказали, как Россия избавляется от доллара в расчетах
Ответ Украине: в Госдуме предложили включить крымские клубы в чемпионат России
Плоскоклеточная карцинома: чем раньше диагностирована, тем легче лечить
Новая Меркель намерена остановить "Северный поток-2"
Миллиардер Джефф Безос планирует полёт в космос
Почему в России нет среднего класса
Расставшаяся со Смольяниновым Мельникова призналась в любви к Головину
Почти чудо: Рогозин назвал условие сохранения МКС
Мороженое проверят на "детекторе лжи"
Отец 11 детей погиб в ДТП под Тверью
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Встречу Путина и Байдена могут перенести из Женевы

Швейцарские власти столкнулись с проблемой при организации встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. 

Встречу Путина и Байдена могут перенести из Женевы
Глава австрийской OMV дал совет Украине, что делать с "Северным потоком-2"
Политика. Новости и аналитика
Глава австрийской OMV дал совет Украине, что делать с "Северным потоком-2"
Природа
Странные черви захватили Францию
Российский шоу-бизнес
Не выкарабкался: Буланова о последних днях жизни Анчукова
Любовь Степушова Новая Меркель намерена остановить "Северный поток-2" Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 7 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Доклад правительства США про НЛО оказался бесполезным Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Японцы оказались удивлены географической близостью России и США
Евросоюз
Во время операции "Кличко" в Чехии задержали банду украинцев
Кравчук назвал Донбасс "раковой опухолью" Украины
Новости Украины
Кравчук назвал Донбасс "раковой опухолью" Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников