Расставшаяся со Смольяниновым Мельникова призналась в любви к Головину

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова развелась с Артуром Смольяниновым и призналась, что неровно дышит к звезде сериала "Кадетство" Александру Головину.

Дарья Мельникова

Актриса Дарья Мельникова вспомнила о своей безответной любви к Александру Головину. Вместе звёзды ещё в юном возрасте участвовали в общих творческих проектах.

Мельникова вспомнила, какими влюблёнными глазами смотрела на Головина, который не проявлял к ней ни малейшего интереса.

Молодой артист относился к девочке, как к младшей сестрёнке. Особенно тяжело было Дарье справляться со своими чувствами, когда она в 14-летнем возрасте и участвовала в проекте "Золушка 4x4. Все начинается с желаний".

"Он играл там принца, и все так удачно совпало: мой первый фильм и я работаю с человеком, в которого влюблена. Я просто умирала от любви к нему, ходила все время за ним, а он называл меня "сестренка". И эта история длилась на протяжении десяти лет", — рассказала о своих любовных страданиях звезда "Папиных дочек" в интервью на YouTube-канале FAMETIME.

Александр Головин, актер

Потом когда парочка встретилась вновь, Дарья была уже замужем, у неё подрастали дети. Актриса отметила, что отношения с Головиным у неё по-прежнему остаются братско-сестринскими.

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