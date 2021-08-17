Балерина Анастасия Волочкова готовится ко второму походу в карьеру певицы. Артистка 17 августа презентует свой новый альбом "Вселенная".

За несколько часов до выступления Волочкова поделилась своими переживаниями с подписчиками в Instagram.

"Я очень волнуюсь. Певица я ещё та. На пуантах я, конечно, чувствую себя уверенней", - написала Волочкова в Instagram.

Поклонники Волочковой активно обсуждают новость о новом альбоме. В 2014 году в свет вышел сборник песен балерины "Расскажу", который не приобрёл популярности.

"Раз сами в себе сомневаетесь то зачем начинать петь? Тем более у вас совершенно нет слуха", - пишет одна из подписчиц страницы Волочковой.

"Через месяц после презентации... Я это заслужила, я это выстрадала, завидуйте старые тётки", - шутит другая.

"Помидоры и яйца на такое выступление при входе выдавать", - утверждает третья.