Балерина Анастасия Волочкова готовится ко второму походу в карьеру певицы. Артистка 17 августа презентует свой новый альбом "Вселенная".
За несколько часов до выступления Волочкова поделилась своими переживаниями с подписчиками в Instagram.
"Я очень волнуюсь. Певица я ещё та. На пуантах я, конечно, чувствую себя уверенней", - написала Волочкова в Instagram.
Поклонники Волочковой активно обсуждают новость о новом альбоме. В 2014 году в свет вышел сборник песен балерины "Расскажу", который не приобрёл популярности.
"Раз сами в себе сомневаетесь то зачем начинать петь? Тем более у вас совершенно нет слуха", - пишет одна из подписчиц страницы Волочковой.
"Через месяц после презентации... Я это заслужила, я это выстрадала, завидуйте старые тётки", - шутит другая.
"Помидоры и яйца на такое выступление при входе выдавать", - утверждает третья.
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