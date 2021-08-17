Бузова показала, как красиво отшить парня

Ведущая, певица и актриса Ольга Бузова посоветовала своим подписчикам в Instagram, как поступать в ситуации, когда необходимо красиво отшить парня. 35-летняя женщина опубликовала ролик, в котором использовала диалог между парнем и девушкой:

- Что ты делаешь сегодня вечером? - Сегодня занята. - А завтра? - А завтра у меня смена. - Так когда? - Никогда.

Подписчики Ольги раскритиковали её за подобный способ общения с парнями.

"В этом возрасте уже опасно отшивать". "Оля, вам не надо их отшивать, наоборот, главное спуститься с небес". "Да уж всех перебрала, или они через тебя прошли. Взрослая тетка,а видюхи девочки". "Достаточно быть такой высокомерной как ты и парни не прилипнут".

Ролик вызвал бурное обсуждение в Instagram Ольги. Как известно, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым ведущая сошлась с блогером Давой Манукяном. В январе Бузова сообщила о расставании с мужчиной и обвинила его в насилии.

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