Ведущая, певица и актриса Ольга Бузова посоветовала своим подписчикам в Instagram, как поступать в ситуации, когда необходимо красиво отшить парня. 35-летняя женщина опубликовала ролик, в котором использовала диалог между парнем и девушкой:
- Что ты делаешь сегодня вечером?
- Сегодня занята.
- А завтра?
- А завтра у меня смена.
- Так когда?
- Никогда.
Подписчики Ольги раскритиковали её за подобный способ общения с парнями.
"В этом возрасте уже опасно отшивать".
"Оля, вам не надо их отшивать, наоборот, главное спуститься с небес".
"Да уж всех перебрала, или они через тебя прошли. Взрослая тетка,а видюхи девочки".
"Достаточно быть такой высокомерной как ты и парни не прилипнут".
Ролик вызвал бурное обсуждение в Instagram Ольги. Как известно, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым ведущая сошлась с блогером Давой Манукяном. В январе Бузова сообщила о расставании с мужчиной и обвинила его в насилии.
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