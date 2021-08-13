Полина Гагарина показала, как эротично принимает душ

Исполнительница хита "Спектакль окончен" Полина Гагарина разместила в своём Instagram-аккаунте соблазнительное видео из душа. Капли воды струились по стройному загорелому телу звезды. Гигиеническая процедура в исполнении Полины превратилась в завораживающее зрелище, которое приковало к себе внимание поклонников певицы.

Полина Гагарина

После развода с Дмитрием Исхаковым артистка всё чаще позволяет себе демонстрировать откровенный контент. Гагарина давно избавилась от лишнего веса и теперь не упускает случая показать себя во всей красе.

Полина приняла душ, соблазнительно двигаясь под музыку. Видео певица слегка замедлила, поэтому капли воды медленно и нежно обволакивали её сногсшибательную фигуру.

Исполнительница приняла душ на пляже в купальнике, поэтому упрекнуть певицу в безнравственности нельзя.

"Доброе утро", — подписала Полина гипнотизирующие кадры.

Подписчики певицы отметили, что звезда явно перестаралась в своей борьбе с лишними килограммами. На видео можно разглядеть каждое ребро знаменитости.

"Задумка видео отличное! Но очень худая, уж извините"; "Очень красивая, сексуальная, талантливая… но остались одни косточки", — комментировали кадры фолловеры.

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