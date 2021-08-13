Исполнительница хита "Спектакль окончен" Полина Гагарина разместила в своём Instagram-аккаунте соблазнительное видео из душа. Капли воды струились по стройному загорелому телу звезды. Гигиеническая процедура в исполнении Полины превратилась в завораживающее зрелище, которое приковало к себе внимание поклонников певицы.
После развода с Дмитрием Исхаковым артистка всё чаще позволяет себе демонстрировать откровенный контент. Гагарина давно избавилась от лишнего веса и теперь не упускает случая показать себя во всей красе.
Полина приняла душ, соблазнительно двигаясь под музыку. Видео певица слегка замедлила, поэтому капли воды медленно и нежно обволакивали её сногсшибательную фигуру.
Исполнительница приняла душ на пляже в купальнике, поэтому упрекнуть певицу в безнравственности нельзя.
"Доброе утро", — подписала Полина гипнотизирующие кадры.
Подписчики певицы отметили, что звезда явно перестаралась в своей борьбе с лишними килограммами. На видео можно разглядеть каждое ребро знаменитости.
"Задумка видео отличное! Но очень худая, уж извините";
"Очень красивая, сексуальная, талантливая… но остались одни косточки", — комментировали кадры фолловеры.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Намерения Киева "засекретить" список участников "Крымской платформы" оказались пустым звуком.