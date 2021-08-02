"Я за то, чтобы не терпеть": Полина Гагарина высказалась о расставании

Брак Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова представляется поклонникам певицы идеальным. Однако спустя шесть лет союз одной из красивых пар отечественного шоу-бизнеса распался.

Не спас брак даже общий ребёнок. У исполнительницы хита "Спектакль окончен" — свой весьма категоричный взгляд на отношения между мужчиной и женщиной.

Гагарина убеждена, что в некоторых случаях сохранять брак просто не имеет смысла. Полина пояснила, когда следует расставаться с партнёром без сожаления.

"Когда пропадают любовь и уважение, то что-то трудно спасать. Я за то, чтобы не терпеть. Если есть куда идти, есть силы, то зачем терпеть обиды? Не дай бог, побои, насилие, но об этом обязательно нужно говорить! Надо уходить, и не важно, сколько детей. Это ваша жизнь, и она одна. Нужно проживать ее максимально хорошо", — сказала Гагарина на YouTube-канале Армана Давлетярова.

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