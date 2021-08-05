"Сломленный человек с остатками совести": Собчак посочувствала Гордону

Ксения Собчак прониклась симпатией к Александру Гордону, который дал большое интервью Юрию Дудю. Она увидела в циничном телеведущем остатки совести и жизненную драму.

Ксения Собчак оценила работу Юрия Дудя, который смог в своём интервью раскрыть глубину личности Александра Гордона.

Журналистку восхитило то, как её коллега с умом и эмпатией дал своему интересному гостью выговориться, "не доламывая его окончательно".

Собчак вспомнила, что сама тоже брала интервью у Гордона много лет назад. Журналистка отметила, что Александр Гордон с тех пор значительно изменился.

"Комментаторы под видео пишут: "круто ты его, не так как с Киселевым". Но это ошибочное рассуждение — Александр Гордон совсем не Киселев. Сочетание ума с какой-то долей совестливости не оставляет человеку шансов быть хорошим пропагандистом. Чтобы быть Киселевым-Соловьевым надо врать нагло и уверенно, рассказывать про бандеровцев и иностранных агентов так, как будто они существуют. Если ты веселая жизнерадостная проститутка любящая секс — твоя жизнь сказка. Если ты делаешь это только за деньги, жизнь — драма", — пишет Ксения Анатольевна в Instagram.

Собчак оценила искренность Гордона, который, по её словам, был беспощаден к себе.

"Александр Гордон умный. И с остатками совести. И в последние 20 минут с ним что-то случилось — то ли он понял что все эти разговоры про политическую конкуренцию завели в тупик, то ли просто ему стало все равно, но он заговорил. Как мне показалось, честно и беспощадно к себе. И вдруг чувство негодования и осуждения сменилось жалостью и сочувствием к сломленному человеку, который в другое время, в другой стране мог бы стать классиком "хмурого утра". Но времена не дали такого шанса", — делится своим впечатлением от просмотра интервью светская львица.

Собчак решила, что этого человека сломали не угрозы или опасность, а просто жизненные обстоятельства.

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