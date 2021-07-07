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Владимир Меньшов не отказывался, что у него есть внебрачный сын

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юлия Меньшова может оказаться не единственной дочерью известного режиссёра. Предположение об этом выдвинули корреспонденты Пятого канала. В своих размышлениях они опирались на эфир программы с Борисом Корчевниковым.

Владимир Меньшов не отказывался, что у него есть внебрачный сын

В 2017 году Владимиру Меньшову пришлось ответить на провокационный вопрос о его личной жизни. Ведущий телепрограммы затронул тему четырехлетнего разрыва в отношениях между режиссёром и Верой Алентовой, и слухов о его романе в это время с актрисой Людмилой Туевой. После воссоединения семейства Меньшовых она родила сына Александра.

"Это кто вам сказал? Тетя Валя, что ли? Оставьте, ну… Нет у меня сына Александра, и, правда, не стоит даже… Это какая-то ерунда, поверьте. Она и мне рассказывала эту чушь. Так вот ляпнем, а потом будет гулять в интернете, что Меньшов отказывается от своего сына… От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай!" — процитировал слова Владимира Меньшова Пятый канал.

В том же интервью он, однако, признался, что не простил бы Веру Алентову, если бы она в период их расставания устроила свою личную жизнь.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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