Убитая горем Юлия Меньшова не скрывает своих чувств

Юлии Меньшовой выпало перенести сильнейшее испытание. На днях умер её отец, режиссёр Владимир Меньшов, который несколько недель боролся с коронавирусной инфекцией. Однако, болезнь оказалась коварнее. Сейчас в больнице находится Вера Алентова, состояние которой не позволяет проститься с супругом.

Медики отмечают, что народная артистка перенесла кризисное состояние и переведена в обычную палату.

Сама же Юлия периодически делится со своими подписчиками воспоминаниями и мыслями о родителях. Так, она показала место их свиданий в студенческие годы. Им оказался кинотеатр "Художественный", при взгляде на который Юлия не смогла сдержать слёз. Её растрогала надпись на фасаде "Спасибо, Владимир Меньшов!".

"Как круто! Вчера весь день на фасаде отреставрированного кинотеатра "Художественный" висела эта надпись. Спасибо и тем, кто придумал эту "акцию", потому что она реально трогала до слёз", — процитировала её обращение в социальных сетях "Комсомольская правда".

Также актриса поблагодарила всех подписчиков за слова поддержки в тяжелое для семьи Меньшовых время.

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