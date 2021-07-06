Вера Брежнева в купальнике очаровала поклонников

Ранее подписчики отмечали, что экс-солистка "ВИА Гры" несколько прибавила в весе. Вера Брежнева не стала отрицать, что действительно набрала лишние килограммы, однако теперь артистка снова впечатляет публику своей сказочно идеальной фигурой.

Вера Брежнева

Вера Брежнева сняла короткое видео, на котором она балансирует на краю моторной лодки, двигающейся по лазурной морской глади.

Одна из самых очаровательных и женственных артисток отечественного шоу-бизнеса купается не только в настоящем море, но и в море комплиментов восхищённых подписчиков.

"Лето — маленькая жизнь", — подписала видео исполнительница хита "Я знаю пароль".

Вера Брежнева

Фанаты артистки тут же стали писать добрые слова в адрес несравненной Веры Брежневой.

"VERA — эталон женственности и красоты"; "Какая красота! Вера и море — идеальное сочетание", — писали фолловеры под постом певицы.

Брежнева иногда отвечала на комментарии интернет-пользователей.

"Вера, как Вы туда добираетесь? Границы закрыты и карантинные меры", — недоумевали подписчики. "Когда есть необходимые документы, возможно пересчение границ", — объяснила артистка.

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