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Опубликован топ-10 российских журналистов по версии Telegram

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес
Мессенджер Telegram, ставший в начале этого года самым популярным приложением в мире (его уже скачали более 63 млн человек), опубликовал данные о самых популярных российских журналистах июня.
 
Telegram
 
Аналитика берёт во внимание не только количество подписчиков в персональных каналах журналистов, но и другие критерии:
  • Охват — в течение выбранного календарного месяца подсчитывается количество просмотров постов, содержащих ключевое слово, в данном случае — имя журналиста, в более чем 70 тыс. русскоязычных Telegram-каналах;
  • Упоминание — количество употреблений ключевого слова во всем русскоязычном сегменте Telegram.
топ
 
На первом месте Ксения Собчак — политический журналист, экс-кандидат в президенты и телезвезда проекта "Дом 2", далее — главный редактор спортивного телеканала "Матч ТВ" — Тина Канделаки. Закрывает первую тройку Роман Баданин, который обязан своей известностью недавним обыскам, связанным с деятельностью его издания "Проект", в котором проводились громкие антикоррупционные расследования.

Список, как видим, состоит из более привычных фамилий. Эти журналисты находятся в топе всегда, несмотря на отсутствие громких скандалов с их участием в текущем месяце.
 
топ 10
 

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Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева
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