Аналитика берёт во внимание не только количество подписчиков в персональных каналах журналистов, но и другие критерии:

На первом месте Ксения Собчак — политический журналист, экс-кандидат в президенты и телезвезда проекта "Дом 2", далее — главный редактор спортивного телеканала "Матч ТВ" — Тина Канделаки. Закрывает первую тройку Роман Баданин, который обязан своей известностью недавним обыскам, связанным с деятельностью его издания "Проект", в котором проводились громкие антикоррупционные расследования.



Список, как видим, состоит из более привычных фамилий. Эти журналисты находятся в топе всегда, несмотря на отсутствие громких скандалов с их участием в текущем месяце.