Опубликован топ-10 российских журналистов по версии Telegram
Мессенджер Telegram, ставший в начале этого года самым популярным приложением в мире (его уже скачали более 63 млн человек), опубликовал данные о самых популярных российских журналистах июня.
Аналитика берёт во внимание не только количество подписчиков в персональных каналах журналистов, но и другие критерии:
- Охват — в течение выбранного календарного месяца подсчитывается количество просмотров постов, содержащих ключевое слово, в данном случае — имя журналиста, в более чем 70 тыс. русскоязычных Telegram-каналах;
- Упоминание — количество употреблений ключевого слова во всем русскоязычном сегменте Telegram.
На первом месте Ксения Собчак — политический журналист, экс-кандидат в президенты и телезвезда проекта "Дом 2", далее — главный редактор спортивного телеканала "Матч ТВ" — Тина Канделаки. Закрывает первую тройку Роман Баданин, который обязан своей известностью недавним обыскам, связанным с деятельностью его издания "Проект", в котором проводились громкие антикоррупционные расследования.
Список, как видим, состоит из более привычных фамилий. Эти журналисты находятся в топе всегда, несмотря на отсутствие громких скандалов с их участием в текущем месяце.