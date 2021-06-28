Фанатки Басты подрались на его концерте в Одессе

Российский рэпер Баста даёт концерты на Украине, несмотря на возмущения националистических группировок. Артист дважды выступил в Киеве, а также в Одессе.

Перед каждым выступлением националисты устраивают акции протеста, рисуют плакаты, но ничего сделать не могут - поклонников рэпера собирается намного больше. Билеты с рук продают по цене около 8 тыс. рублей.

Каждый концерт исполнителя собирает аншлаги на Украине. В Одессе из-за отсутствия места даже подрались фанатки рэпера.

В вип-зоне одна из девушек встала около столика и закрыла просмотр людям, находившимся внизу. Другая поклонница рэпера попросила отойти, чтобы не мешать обзору, но в ответ получила отказ.

Фанатка облила обидчицу водой, на что в ответ получила бокалом и кулаками. Драка завершилась слезами девушки, стоявшей внизу. Баста на инцидент не обратил никакого внимания и продолжил выступать.

Видео инцидента можно посмотреть в телеграм-канале PavlovskyNews.