Российский рэпер Баста даёт концерты на Украине, несмотря на возмущения националистических группировок. Артист дважды выступил в Киеве, а также в Одессе.
Перед каждым выступлением националисты устраивают акции протеста, рисуют плакаты, но ничего сделать не могут - поклонников рэпера собирается намного больше. Билеты с рук продают по цене около 8 тыс. рублей.
Каждый концерт исполнителя собирает аншлаги на Украине. В Одессе из-за отсутствия места даже подрались фанатки рэпера.
В вип-зоне одна из девушек встала около столика и закрыла просмотр людям, находившимся внизу. Другая поклонница рэпера попросила отойти, чтобы не мешать обзору, но в ответ получила отказ.
Фанатка облила обидчицу водой, на что в ответ получила бокалом и кулаками. Драка завершилась слезами девушки, стоявшей внизу. Баста на инцидент не обратил никакого внимания и продолжил выступать.
Видео инцидента можно посмотреть в телеграм-канале PavlovskyNews.
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